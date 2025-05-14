Трамп постепенно меняет позицию по украинскому конфликту, заявили в США

Президент США Дональд Трамп постепенно меняет позицию по конфликту на Украине. Об этом говорится в статье издания Financial Times.

Как отмечается в публикации, глава Белого дома недоволен неуступчивостью России. В материале приводятся слова бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола, который увидел разочарование в словах республиканца.

«Возможно, он понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — говорил Макфол.

Основной причиной недовольства политика, пишет FT, является то, что он до сих пор не смог достичь обещанного прекращения огня, за которым последовал бы мирный договор и прекращение конфликта. Собеседники FT отмечают, что Вашингтон надеялся «очаровать» Россию и надавать на Украину, чтобы заключить сделку, но эта стратегия не принесла успеха.