Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 09:19

Трамп постепенно меняет позицию по украинскому конфликту, заявили в США

FT: Администрация Трампа постепенно меняет позицию по конфликту на Украине

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп постепенно меняет позицию по конфликту на Украине. Об этом говорится в статье издания Financial Times.

Как отмечается в публикации, глава Белого дома недоволен неуступчивостью России. В материале приводятся слова бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола, который увидел разочарование в словах республиканца.

«Возможно, он понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — говорил Макфол.

Основной причиной недовольства политика, пишет FT, является то, что он до сих пор не смог достичь обещанного прекращения огня, за которым последовал бы мирный договор и прекращение конфликта. Собеседники FT отмечают, что Вашингтон надеялся «очаровать» Россию и надавать на Украину, чтобы заключить сделку, но эта стратегия не принесла успеха.

Политолог спрогнозировал неожиданный исход переговоров в Стамбуле
Политолог спрогнозировал неожиданный исход переговоров в Стамбуле

В последнее время США неоднократно грозились выйти из переговоров. Так, например, об этом заявлял госсекретарь Марко Рубио. Условием для этого он называл отсутствие прогресса в переговорах. Дипломат также заявил, что многое зависит от решения президента, который сейчас взвешивает варианты. Рубио напомнил, что в случае отсутствия прогресса в решении конфликта, США откажутся от роли посредника.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar