Политолог спрогнозировал неожиданный исход переговоров в Стамбуле

Результатом переговоров представителей России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта и прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Итогом переговоров в Стамбуле может стать то, что США выйдут из переговорного процесса», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

По словам Блохина, у президента США Дональда Трампа есть и другие задачи, например, сдерживание Ирана и Китая, торговые войны, поддержка Израиля, выравнивание торгового дефицита. Политолог считает, что выход США из конфликта сыграет на руку России, ведь в таком случае Киев лишится половины западной помощи. Блохин отметил, что лимит терпения Вашингтона иссякает и Белый дом пытается передать свою роль в урегулировании Турции.