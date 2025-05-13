Политолог спрогнозировал неожиданный исход переговоров в Стамбуле
Американист Блохин: США могут выйти из конфликта после переговоров в Стамбуле
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Результатом переговоров представителей России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта и прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Итогом переговоров в Стамбуле может стать то, что США выйдут из переговорного процесса», — приводит слова эксперта РИА «Новости».
По словам Блохина, у президента США Дональда Трампа есть и другие задачи, например, сдерживание Ирана и Китая, торговые войны, поддержка Израиля, выравнивание торгового дефицита. Политолог считает, что выход США из конфликта сыграет на руку России, ведь в таком случае Киев лишится половины западной помощи. Блохин отметил, что лимит терпения Вашингтона иссякает и Белый дом пытается передать свою роль в урегулировании Турции.
Эксперт добавил, что итог переговоров будет зависеть не от модератора, а от желания сторон договариваться, которого пока у Запада и Украины не наблюдается. Выдвигаемые ими условия неприемлемы для Москвы, подчеркнул американист.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая — там же, где по вину Украины и Запада был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Позже главарь киевского режима согласился на переговоры, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично. При этом российская сторона ещё не называла состав делегации. Тем временем в Европе напомнили Зеленскому об указе, который запрещает переговоры с РФ.