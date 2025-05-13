«Манипуляторка не выросла»: Картаполов жёстко ответил на требования Зеленского
Картаполов: Заявления и манипуляции Киева бесполезны и неэффективны
Манипуляции, к которым прибегает глава киевского режима Владимир Зеленский после предложения президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле, не имеют никакого веса, и ни коим образом не волнуют РФ. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Life.ru.
Андрей Картаполов прокомментировал заявления Зеленского о прямых переговорах. Видео © Life.ru
«У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания (киевских властей) ни к чему не приведут до тех пор, пока они не осознают, что происходит на земле», — заявил Картаполов.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте не изменилась до и после перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российские войска, как уточнил Картаполов, активно наступают, и за последние сутки активно продвинулись на 116 направлениях, освободив очередной населённый пункт. Он добавил, что Россия продолжит говорить с противником с позиции силы, если это единственный язык, который они понимают.
Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, и предложил Стамбул в качестве площадки для встречи делегаций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Изначально Владимир Зеленский настаивал на 30-дневном прекращении огня как предварительном условии для переговоров. Однако после «пинка» со стороны президента США Дональда Трампа, Зеленский выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле. При этом участие российского лидера в переговорах пока не подтверждено.
Life.ru