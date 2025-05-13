«Манипуляторка не выросла»: Картаполов жёстко ответил на требования Зеленского

Манипуляции, к которым прибегает глава киевского режима Владимир Зеленский после предложения президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле, не имеют никакого веса, и ни коим образом не волнуют РФ. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Life.ru.

Андрей Картаполов прокомментировал заявления Зеленского о прямых переговорах. Видео © Life.ru

«У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания (киевских властей) ни к чему не приведут до тех пор, пока они не осознают, что происходит на земле», — заявил Картаполов.