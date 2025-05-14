СК огласил результаты экспертизы по делу о гибели двух девочек в Саратове, есть подозреваемый
СК: Причиной смерти девочек, найденных в гараже в Саратове, стали травмы головы
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В деле о гибели двух девочек и их матери в Саратове появился новый поворот. Результаты медицинской экспертизы указывают, что причиной гибели несовершеннолетних стала тупая травма головы. Поскольку гараж, в котором погибли члены семейства, был заперт изнутри, подозрения в преступлении пали на мать.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что, согласно результатам судебно-медицинского исследования причиной смерти несовершеннолетних явилась тупая травма головы», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
СК работает на месте гибели двух девочек в Саратове. Фото © Telegram / Следком 64
С места происшествия изъяты все вещественные доказательства и улики, расследование дела продолжается.
Напомним, что накануне в гараже ГСК «Жигули» были обнаружены трупы двух девочек — 3 и 7 лет, а также их матери. Погибшие дети находились в салоне авто, а тело матери — на полу гаража, поэтому следствие выдвинуло версию о том, что они задохнулись при попытке согреться.