В итальянском парламенте «восставший призрак» мешал выступлению Джорджи Мелони

Маджи, облачившись в белую простыню, появился в зале заседаний парламента и направился к трибуне, с которой выступала Мелони. Он выкрикивал упрёки в адрес премьер-министра в связи с запланированным на июнь референдумом по вопросам гражданства и трудового законодательства, выражая протест против призывов правящего блока к воздержанию от участия в голосовании. Чиновник также напомнил Мелони о её критике правительства в 2016 году за замалчивание референдума, когда она находилась в оппозиции.