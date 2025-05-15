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Регион
14 мая, 22:52

В итальянском парламенте «восставший призрак» мешал выступлению Джорджи Мелони

Итальянский депутат Маджи в костюме призрака пытался сорвать выступление Мелони

Риккардо Маджи в образе призрака выводят из зала. Обложка © X / Riccardo Magi

Риккардо Маджи в образе призрака выводят из зала. Обложка © X / Riccardo Magi

Итальянский депутат Риккардо Маджи из партии «+Европа» предпринял экстравагантную попытку сорвать выступление премьер-министра страны Джорджи Мелони, притворившись привидением. Об этом сообщает Agenzia Nova.

Риккардо Маджи в образе призрака. Видео © X / Riccardo Magi

Маджи, облачившись в белую простыню, появился в зале заседаний парламента и направился к трибуне, с которой выступала Мелони. Он выкрикивал упрёки в адрес премьер-министра в связи с запланированным на июнь референдумом по вопросам гражданства и трудового законодательства, выражая протест против призывов правящего блока к воздержанию от участия в голосовании. Чиновник также напомнил Мелони о её критике правительства в 2016 году за замалчивание референдума, когда она находилась в оппозиции.

После инцидента парламентарий был выведен из зала. Джорджа отреагировала на происходящее с улыбкой, снимая действия депутата на свой телефон.

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Антон Голыбин
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