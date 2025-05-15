В итальянском парламенте «восставший призрак» мешал выступлению Джорджи Мелони
Итальянский депутат Маджи в костюме призрака пытался сорвать выступление Мелони
Риккардо Маджи в образе призрака выводят из зала. Обложка © X / Riccardo Magi
Итальянский депутат Риккардо Маджи из партии «+Европа» предпринял экстравагантную попытку сорвать выступление премьер-министра страны Джорджи Мелони, притворившись привидением. Об этом сообщает Agenzia Nova.
Риккардо Маджи в образе призрака. Видео © X / Riccardo Magi
Маджи, облачившись в белую простыню, появился в зале заседаний парламента и направился к трибуне, с которой выступала Мелони. Он выкрикивал упрёки в адрес премьер-министра в связи с запланированным на июнь референдумом по вопросам гражданства и трудового законодательства, выражая протест против призывов правящего блока к воздержанию от участия в голосовании. Чиновник также напомнил Мелони о её критике правительства в 2016 году за замалчивание референдума, когда она находилась в оппозиции.
После инцидента парламентарий был выведен из зала. Джорджа отреагировала на происходящее с улыбкой, снимая действия депутата на свой телефон.
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