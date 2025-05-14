Во Франции депутатов попросили воздержаться от флирта с «русскими шпионами»
L'Express: Французская разведка предупредила об угрозе «русских шпионов»
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Французское главное управление внутренней безопасности (DGSI) направило новоизбранным депутатам, их помощникам, а также сотрудникам исполнительной власти памятки с рекомендациями по безопасности. В документе чиновников предупредили о «русских шпионах». Об этом сообщило издание L'Express.
Политиков призвали сохранять осторожность при любых неформальных разговорах — даже с незнакомцами в общественных местах. Подчёркивается, что собеседник может вести разведывательную деятельность или пытаться манипулировать. Кроме того, DGSI попросило воздержаться от сомнительных интимных связей.
Пока Франция борется с «русскими шпионами», Венгрия депортировала двух украинских сотрудников посольства, занимавшихся шпионской деятельностью под видом дипломатической работы. Позднее было опубликовано видео задержания украинского разведчика в Будапеште. Его личность не разглашается.