Во Франции депутатов попросили воздержаться от флирта с «русскими шпионами»

Французское главное управление внутренней безопасности (DGSI) направило новоизбранным депутатам, их помощникам, а также сотрудникам исполнительной власти памятки с рекомендациями по безопасности. В документе чиновников предупредили о «русских шпионах». Об этом сообщило издание L'Express.

Политиков призвали сохранять осторожность при любых неформальных разговорах — даже с незнакомцами в общественных местах. Подчёркивается, что собеседник может вести разведывательную деятельность или пытаться манипулировать. Кроме того, DGSI попросило воздержаться от сомнительных интимных связей.