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14 мая, 00:02

Во Франции депутатов попросили воздержаться от флирта с «русскими шпионами»

L'Express: Французская разведка предупредила об угрозе «русских шпионов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Французское главное управление внутренней безопасности (DGSI) направило новоизбранным депутатам, их помощникам, а также сотрудникам исполнительной власти памятки с рекомендациями по безопасности. В документе чиновников предупредили о «русских шпионах». Об этом сообщило издание L'Express.

Политиков призвали сохранять осторожность при любых неформальных разговорах — даже с незнакомцами в общественных местах. Подчёркивается, что собеседник может вести разведывательную деятельность или пытаться манипулировать. Кроме того, DGSI попросило воздержаться от сомнительных интимных связей.

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Пока Франция борется с «русскими шпионами», Венгрия депортировала двух украинских сотрудников посольства, занимавшихся шпионской деятельностью под видом дипломатической работы. Позднее было опубликовано видео задержания украинского разведчика в Будапеште. Его личность не разглашается.

Тимур Хингеев
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