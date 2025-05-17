Задолжавшая налоговой Темникова продала роскошный коттедж в Подмосковье за баснословную сумму

Певица Елена Темникова продала свой роскошный коттедж в элитном подмосковном посёлке «Усадьба Жодочи». Бывшая солистка Serebro распрощалась с гигантским домом на 504 квадратных метра в октябре 2024 года — спустя четыре месяца после его появления на доске объявлений. Новый владелец отдал за недвижимость 95 миллионов рублей, выяснил SHOT.

Трёхэтажный коттедж имеет шесть просторных спален, террасу, парковку на пять машин и продвинутую систему охраны. Проект здания был разработан немецким дизайн-ателье, дом не имеет аналогов в России. Неподалёку от особняка расположен ЦКАД и аэропорт Домодедово.

По данным SHOT, звезда продала коттедж из-за финансовых проблем. Сама певица задолжала налоговой 1,7 миллиона рублей, а её супруг Дмитрий Сергеев — ещё около 800 тысяч рублей. Кроме того, на имущество мужа Темниковой был наложен арест.