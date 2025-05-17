Задолжавшая налоговой Темникова продала роскошный коттедж в Подмосковье за баснословную сумму
SHOT: Задолжавшая налоговой Темникова продала свой коттедж в Подмосковье
Елена Темникова и её коттедж в Подмосковье. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenatemnikovaofficial
Певица Елена Темникова продала свой роскошный коттедж в элитном подмосковном посёлке «Усадьба Жодочи». Бывшая солистка Serebro распрощалась с гигантским домом на 504 квадратных метра в октябре 2024 года — спустя четыре месяца после его появления на доске объявлений. Новый владелец отдал за недвижимость 95 миллионов рублей, выяснил SHOT.
Трёхэтажный коттедж имеет шесть просторных спален, террасу, парковку на пять машин и продвинутую систему охраны. Проект здания был разработан немецким дизайн-ателье, дом не имеет аналогов в России. Неподалёку от особняка расположен ЦКАД и аэропорт Домодедово.
По данным SHOT, звезда продала коттедж из-за финансовых проблем. Сама певица задолжала налоговой 1,7 миллиона рублей, а её супруг Дмитрий Сергеев — ещё около 800 тысяч рублей. Кроме того, на имущество мужа Темниковой был наложен арест.
А недавно стало известно, что София Ротару всё же продала свою московскую квартиру, переоформив её на сына. Недвижимость площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе столицы обошлась новым владельцам в 65 миллионов рублей.