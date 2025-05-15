Более 80 жителей Газы погибли за сутки в результате массированных ударов Израиля

В результате атак Израиля по сектору Газа погибли как минимум 84 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. Основные атаки пришлись на север региона, включая лагерь беженцев Джабалия, где лишились жизни около 50 человек.

Министерство здравоохранения анклава уточнило, что 10 жителей погибли в Хан-Юнисе — городе на юге сектора. По информации репортёра Тарека Абу Аззума, интенсивность ударов возрастает. Он отметил, что основными целями становятся жилые постройки. По его словам, удары направлены на то, чтобы вынудить население покинуть северные районы.

На местах разрушений, среди обломков зданий, добровольцы и сотрудники экстренных служб вручную разбирали завалы. Работы велись при свете фонарей и экранов мобильных телефонов. В Джабалии извлечены тела нескольких детей.

Согласно последнему отчёту Министерства здравоохранения Газы, с момента возобновления израильской военной операции 18 марта в анклаве погибли 2 799 человек, более 7 800 получили ранения. Общее число жертв с начала конфликта в октябре 2023 года достигло 52 928, пострадавших — свыше 119 800.