Почти полсотни человек стали жертвами авиаудара Израиля по северу Газы
Al Jazeera: Число жертв бомбардировки на севере сектора Газа выросло до 45
Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Бомбардировка лагеря беженцев Джабалия и прилегающего к нему района Джабалия аль-Балад на севере сектора Газа силами израильской авиации унесла жизни почти полусотни человек. Более 100 гражданских получили ранения. Ещё шестеро погибли в других районах палестинского анклава. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
«Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с полуночи возросло до 51 человека, включая 45 жертв на севере сектора Газа», — говорится в публикации.
А ранее израильская армия выпустила призыв к срочной эвакуации из йеменских портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Эти порты расположены на берегу Красного моря в провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами. Ранее такие уведомления касались жителей Ливана и сектора Газа. После этого целые районы подвергались авиаударам.