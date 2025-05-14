Почти полсотни человек стали жертвами авиаудара Израиля по северу Газы

Бомбардировка лагеря беженцев Джабалия и прилегающего к нему района Джабалия аль-Балад на севере сектора Газа силами израильской авиации унесла жизни почти полусотни человек. Более 100 гражданских получили ранения. Ещё шестеро погибли в других районах палестинского анклава. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с полуночи возросло до 51 человека, включая 45 жертв на севере сектора Газа», — говорится в публикации.