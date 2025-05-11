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Регион
11 мая, 18:53

Армия Израиля призвала немедленно эвакуировать людей из трёх портов Йемена

Армия Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Армия Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израильская армия выпустила призыв к срочной эвакуации из портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Эти порты расположены на берегу Красного моря в провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.

Официальный представитель армии Авихай Эдри опубликовал предупреждение на арабском языке в соцсети X. Он приложил спутниковый снимок побережья Йемена, на котором выделены порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Ранее такие уведомления касались жителей Ливана и сектора Газа. После этого указанные районы подвергались авиаударам.

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Напомним, ранее израильская армия уничтожила главный аэропорт Йемена в Сане. В результате удара были разрушены главный пассажирский терминал, технические службы и все находившиеся там гражданские самолёты. Израиль заявил, что целями ударов стали объекты хуситов из движения «Ансар Аллах».

Лия Мурадьян
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