Армия Израиля призвала немедленно эвакуировать людей из трёх портов Йемена

Израильская армия выпустила призыв к срочной эвакуации из портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Эти порты расположены на берегу Красного моря в провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.

Официальный представитель армии Авихай Эдри опубликовал предупреждение на арабском языке в соцсети X. Он приложил спутниковый снимок побережья Йемена, на котором выделены порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. Ранее такие уведомления касались жителей Ливана и сектора Газа. После этого указанные районы подвергались авиаударам.