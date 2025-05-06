Армия Израиля полностью уничтожила главный аэропорт Йемена
Al Yemen: Международный аэропорт Саны полностью разрушен ударами Израиля
Израильские авиаудары разрушили до основания международный аэропорт Саны, столицы Йемена, находящейся под контролем хуситов. Об этом сообщил телеканал Al Yemen.
Разрушенный аэропорт в Сане. Видео © X / VividProwess
Согласно информации телеканала, израильские воздушные силы нанесли удар по аэропорту, в результате чего были разрушены главный пассажирский терминал, технические службы и все находившиеся там гражданские самолёты.
Израильские военные подтвердили нанесение новой серии ударов по Йемену, включая международный аэропорт Саны. Пресс-служба армии Израиля заявила, что целью были объекты, принадлежащие хуситам из движения «Ансар Аллах».
«Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла [израильский] аэропорт Бен-Гурион», — указывается в тексте.
Военные источники сообщили, что помимо аэропорта, в Йемене были атакованы электростанции и цементный завод.
Ранее Life.ru сообщал о нанесении Израилем удара по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов. В результате чего минимум 21 человек получил ранения.
X / IsraelWarRoom