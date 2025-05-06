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Регион
6 мая, 13:46

Армия Израиля полностью уничтожила главный аэропорт Йемена

Al Yemen: Международный аэропорт Саны полностью разрушен ударами Израиля

Израильские авиаудары разрушили до основания международный аэропорт Саны, столицы Йемена, находящейся под контролем хуситов. Об этом сообщил телеканал Al Yemen.

Разрушенный аэропорт в Сане. Видео © X / VividProwess

Согласно информации телеканала, израильские воздушные силы нанесли удар по аэропорту, в результате чего были разрушены главный пассажирский терминал, технические службы и все находившиеся там гражданские самолёты.

Израильские военные подтвердили нанесение новой серии ударов по Йемену, включая международный аэропорт Саны. Пресс-служба армии Израиля заявила, что целью были объекты, принадлежащие хуситам из движения «Ансар Аллах».

«Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла [израильский] аэропорт Бен-Гурион», — указывается в тексте.

Военные источники сообщили, что помимо аэропорта, в Йемене были атакованы электростанции и цементный завод.

Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде
Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде

Ранее Life.ru сообщал о нанесении Израилем удара по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов. В результате чего минимум 21 человек получил ранения.

Обложка ©

X / IsraelWarRoom

Мария Любицкая
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