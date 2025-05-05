Израиль нанёс удар по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов

Израильские ВВС 5 мая нанесли серию авиаударов по йеменскому портовому городу Ходейда, в результате чего минимум 21 человек получил ранения. Это стало ответом на недавний обстрел аэропорта Бен-Гурион хуситами.

По информации израильских официальных лиц, в атаке участвовали около 30 военных самолётов, которые выпустили более 50 ракет и бомб по ключевым объектам инфраструктуры. В частности, под удар попал цементный завод в районе Баджель, который, по данным ЦАХАЛ, используется для строительства туннелей и других военных сооружений.

Бомбардировка Израиля по Йемену. Видео © Х / AHMED ALSABAI

Согласно данным агентства SABA, ссылающегося на министерство здравоохранения хуситов, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Саудовский телеканал Al Arabiya уточнил, что Вооружённые силы США не принимали участия в данной операции, однако удары были согласованы с американской стороной. В результате атак работа йеменского торгового порта Ходейда была приостановлена.