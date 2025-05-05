День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 19:44

Израиль нанёс удар по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов

Израильские ВВС 5 мая нанесли серию авиаударов по йеменскому портовому городу Ходейда, в результате чего минимум 21 человек получил ранения. Это стало ответом на недавний обстрел аэропорта Бен-Гурион хуситами.

По информации израильских официальных лиц, в атаке участвовали около 30 военных самолётов, которые выпустили более 50 ракет и бомб по ключевым объектам инфраструктуры. В частности, под удар попал цементный завод в районе Баджель, который, по данным ЦАХАЛ, используется для строительства туннелей и других военных сооружений.

Бомбардировка Израиля по Йемену. Видео © Х / AHMED ALSABAI

Согласно данным агентства SABA, ссылающегося на министерство здравоохранения хуситов, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Саудовский телеканал Al Arabiya уточнил, что Вооружённые силы США не принимали участия в данной операции, однако удары были согласованы с американской стороной. В результате атак работа йеменского торгового порта Ходейда была приостановлена.

Авиакомпании приостанавливают полёты в Израиль после ракетного удара хуситов
Авиакомпании приостанавливают полёты в Израиль после ракетного удара хуситов

Накануне, 4 мая, хуситы объявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля. Они собирались достигнуть этого с помощью ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Обложка ©

Х / AHMED ALSABAI

Юния Ларсон
  • Новости
  • йемен
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar