Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля ударами по аэропорту

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о планах установить полную воздушную блокаду Израиля. Они намерены достигнуть этого с помощью ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

«Вооружённые силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника. <…> Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион», — сказано в заявлении мятежников.