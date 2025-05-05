Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля ударами по аэропорту
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля © Freepik / onlyyouqj
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о планах установить полную воздушную блокаду Израиля. Они намерены достигнуть этого с помощью ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
«Вооружённые силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника. <…> Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион», — сказано в заявлении мятежников.
Хуситы связывают свои действия с намерением Израиля расширить операцию в секторе Газа. Они также рекомендуют всем международным авиакомпаниям учесть данное заявление.
Напомним, вечером 4 мая авиакомпании приостановили полёты в Израиль. Это произошло после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Перед этим израильская армия атаковала цели недалеко от резиденции президента Сирии в Дамаске.