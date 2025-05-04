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Регион
4 мая, 08:53

Появилось видео с прилётом ракеты хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

В Сети опубликовали видео с моментом прилёта ракеты по аэропорту Израиля. На первом фрагменте мужчина оказался в паре десятков метров от места взрыва.

Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Видео © X / Natalie Lisbona / Emily Schrader / Ellen Jean Abare

На первом фрагменте автор видео оказался рядом с местом прилёта. Когда он выходит из машины, взлетевшая на воздух земля после взрыва ещё даже не упала обратно. Слышно, что на фоне звучит сирена воздушной тревоги.

После ракетного удара в земле остался кратер шириной в несколько метров. На месте работают специалисты.

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Ранее Life.ru рассказывал, что хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Это была баллистическая ракета, несколько человек отделались лёгкими травмами, однако информации о погибших не поступало. Воздушную гавань на время закрыли.

Обложка ©

X / Natalie Lisbona

Владимир Озеров
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