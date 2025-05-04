Авиакомпании приостанавливают полёты в Израиль после ракетного удара хуситов
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В связи с ракетным обстрелом аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве ряд международных авиакомпаний объявили о временной приостановке полётов. Например, об отмене рейсов, запланированных на воскресенье, 4 мая, уже сообщили Lufthansa Airlines и Air Europa.
Кроме того Wizz Air приостановила все полёты в Израиль на ближайшие двое суток. Также об отмене рейсов сообщили Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines, Ryanair, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, ITA, TUS Airways и другие авиаперевозчики.
При этом большинство авиакомпаний решили отменить и завтрашние полёты в Израиль, а один из рейсов Air India из Дели развернулся над столицей Иордании Амманом и вернулся назад.
Ранее сообщалось о ракетном ударе, нанесённом хуситами по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Предварительно, атака была осуществлена с использованием баллистической ракеты. В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы, информация о погибших отсутствует. Работа аэропорта была временно приостановлена.