Авиакомпании приостанавливают полёты в Израиль после ракетного удара хуситов

В связи с ракетным обстрелом аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве ряд международных авиакомпаний объявили о временной приостановке полётов. Например, об отмене рейсов, запланированных на воскресенье, 4 мая, уже сообщили Lufthansa Airlines и Air Europa.

Кроме того Wizz Air приостановила все полёты в Израиль на ближайшие двое суток. Также об отмене рейсов сообщили Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines, Ryanair, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, ITA, TUS Airways и другие авиаперевозчики.

При этом большинство авиакомпаний решили отменить и завтрашние полёты в Израиль, а один из рейсов Air India из Дели развернулся над столицей Иордании Амманом и вернулся назад.