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Регион
5 мая, 21:20

Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде

Йемен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Йемен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

В результате ударов Израиля по цементному заводу и порту в Йемене погибли два человека, ещё 42 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, контролируемый хуситами.

«Наш корреспондент в Ходейде сообщил о двух погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии, направленной на цементный завод», — утверждает источник.

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Как сообщал Life.ru, вечером 5 мая Израиль провёл массированный авиаудар по Ходейде — портовому городу на востоке Йемена, который является одной из ключевых баз хуситов. По данным саудовских источников, в атаке участвовали более 30 боевых самолётов. В результате порт и город серьёзно пострадали.

Лия Мурадьян
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