Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде
Йемен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi
В результате ударов Израиля по цементному заводу и порту в Йемене погибли два человека, ещё 42 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, контролируемый хуситами.
«Наш корреспондент в Ходейде сообщил о двух погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии, направленной на цементный завод», — утверждает источник.
Как сообщал Life.ru, вечером 5 мая Израиль провёл массированный авиаудар по Ходейде — портовому городу на востоке Йемена, который является одной из ключевых баз хуситов. По данным саудовских источников, в атаке участвовали более 30 боевых самолётов. В результате порт и город серьёзно пострадали.