Хуситы сообщили о двух погибших и 43 раненых от удара Израиля по Ходейде

В результате ударов Израиля по цементному заводу и порту в Йемене погибли два человека, ещё 42 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, контролируемый хуситами.

«Наш корреспондент в Ходейде сообщил о двух погибших и 42 раненых в результате американо-израильской агрессии, направленной на цементный завод», — утверждает источник.