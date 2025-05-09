Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
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Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в пятницу объявило о проведении ракетной атаки на международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Это произошло впервые после недавних ударов Израиля по международному аэропорту Саны и другим объектам в столице Йемена.
«Аэропорт подвергся бомбардировке гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно достигла цели. Бомбардировка аэропорта Бен-Гурион в Лоде является частью реализации бесполетной зоны...» — заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Кроме атаки на аэропорт Бен-Гурион, Сариа также сообщил о проведении военной операции против «важного объекта израильского противника в оккупированном регионе Яффо с использованием беспилотника».
Ранее, вечером 5 мая Израиль провёл массированный авиаудар по Ходейде — портовому городу на востоке Йемена, который является одной из ключевых баз хуситов. По данным саудовских источников, в атаке участвовали более 30 боевых самолётов. В результате атаки погибли два человека, 43 человека были ранены.