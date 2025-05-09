Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 16:59

Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Обложка © Wikipedia / Cccc3333

Обложка © Wikipedia / Cccc3333

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в пятницу объявило о проведении ракетной атаки на международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Это произошло впервые после недавних ударов Израиля по международному аэропорту Саны и другим объектам в столице Йемена.

«Аэропорт подвергся бомбардировке гиперзвуковой баллистической ракетой, которая успешно достигла цели. Бомбардировка аэропорта Бен-Гурион в Лоде является частью реализации бесполетной зоны...» — заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Кроме атаки на аэропорт Бен-Гурион, Сариа также сообщил о проведении военной операции против «важного объекта израильского противника в оккупированном регионе Яффо с использованием беспилотника».

Армия Израиля полностью уничтожила главный аэропорт Йемена
Армия Израиля полностью уничтожила главный аэропорт Йемена

Ранее, вечером 5 мая Израиль провёл массированный авиаудар по Ходейде — портовому городу на востоке Йемена, который является одной из ключевых баз хуситов. По данным саудовских источников, в атаке участвовали более 30 боевых самолётов. В результате атаки погибли два человека, 43 человека были ранены.

Полина Никифорова
  • Новости
  • йемен
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar