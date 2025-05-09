Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в пятницу объявило о проведении ракетной атаки на международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Это произошло впервые после недавних ударов Израиля по международному аэропорту Саны и другим объектам в столице Йемена.