Россиянам рассказали о распределении праздничных и выходных дней в следующем году

В 2026 году сложностей с распределением праздничных и выходных дней не предвидится. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что действующий порядок сохранится. Он предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней, включая 14 праздничных.

«Я уверен, что и в следующем году всё будет хорошо», — сказал он.

Перечень официальных нерабочих праздничных дней зафиксирован в статье 112 Трудового кодекса РФ. В него входят новогодние каникулы, майские праздники, День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.