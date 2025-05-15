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15 мая, 03:47

Россиянам рассказали о распределении праздничных и выходных дней в следующем году

Минтруд РФ: В 2026 году проблем с распределением праздничных дней не ожидается

Календарь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Kosarevich

Календарь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Kosarevich

В 2026 году сложностей с распределением праздничных и выходных дней не предвидится. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что действующий порядок сохранится. Он предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней, включая 14 праздничных.

«Я уверен, что и в следующем году всё будет хорошо», — сказал он.

Перечень официальных нерабочих праздничных дней зафиксирован в статье 112 Трудового кодекса РФ. В него входят новогодние каникулы, майские праздники, День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

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Ранее сообщалось, что в июне текущего года граждан России ожидают продолжительные выходные в связи с празднованием Дня России. Отдыхать предстоит четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.

Антон Голыбин
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