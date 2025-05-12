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12 мая, 01:30

На праздновании Дня России в июне россиян ждут длинные выходные

На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

В июне россиян ожидают продолжительные праздничные выходные с 12 по 15 июня. Как рассказала РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, эти четыре дня отдыха сформированы благодаря тому, что 12 июня отмечается государственный праздник — День России, а выходной день 13 июня был перенесён с субботы 8 марта.

Перед праздниками работников ждёт укороченная рабочая неделя с 9 по 11 июня, причём 11 июня трудовой день будет сокращён на один час.

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Ранее психолог дала рекомендации, как плавно вернуться в рабочий ритм после продолжительных выходных. Она советует заранее, ещё во время отдыха, ознакомиться с предстоящими рабочими задачами, что поможет избежать стресса.

Артём Гапоненко
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