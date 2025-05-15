В России могут снести каждый десятый торговый центр

Примерно каждый десятый торговый центр в России в течение ближайших трёх лет может быть закрыт, реконструирован или демонтирован. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров на форуме Mallpic Sochi.

По его словам, из примерно восьми тысяч современных ТЦ около 800 могут прекратить существование в прежнем виде — речь идёт главным образом о комплексах, функционирующих по устаревшей модели. Шакиров также добавил, что ускорить этот процесс может высокая ключевая ставка.