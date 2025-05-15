Певица Екатерина Шаврина не выходит на связь после смерти сына в колонии

Народная артистка России Екатерина Шаврина переживает тяжёлые времена. На днях стало известно о трагической смерти её сына, Григория Шаврина, который находился в колонии во Владимирской области, отбывая наказание за хранение наркотиков. Об этом пишет сайт MK.ru.

После появления новостей об этом событии 82-летняя певица прекратила общение с друзьями. Она не отвечает на звонки, и даже её давние коллеги не могут до неё дозвониться. Легендарный диктор Владимир Березин рассказал, что это обычное поведение для Шавриной.

«Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было то же самое. Я ей звонил, думал, скажу: «Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать». Но она не сняла трубку», — высказался Березин.

Диктор добавил, что несмотря на все страдания, которые ей принёс сын, Шаврина очень трепетно относилась к нему, взаимоотношения с сыном были у неё тёплые.

«Потеря ребёнка — это всегда потеря самого себя, нарушение закона жизни. Родители не должны хоронить своих детей — это дети должны хоронить родителей. Когда все нарушается, происходит великая трагедия, даже если человек десятилетиями нёс проблемы и тревоги», — отметил Березин.