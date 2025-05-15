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15 мая, 14:40

Певица Екатерина Шаврина не выходит на связь после смерти сына в колонии

Екатерина Шаврина. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Екатерина Шаврина. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Народная артистка России Екатерина Шаврина переживает тяжёлые времена. На днях стало известно о трагической смерти её сына, Григория Шаврина, который находился в колонии во Владимирской области, отбывая наказание за хранение наркотиков. Об этом пишет сайт MK.ru.

После появления новостей об этом событии 82-летняя певица прекратила общение с друзьями. Она не отвечает на звонки, и даже её давние коллеги не могут до неё дозвониться. Легендарный диктор Владимир Березин рассказал, что это обычное поведение для Шавриной.

«Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было то же самое. Я ей звонил, думал, скажу: «Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать». Но она не сняла трубку», — высказался Березин.

Диктор добавил, что несмотря на все страдания, которые ей принёс сын, Шаврина очень трепетно относилась к нему, взаимоотношения с сыном были у неё тёплые.

«Потеря ребёнкаэто всегда потеря самого себя, нарушение закона жизни. Родители не должны хоронить своих детейэто дети должны хоронить родителей. Когда все нарушается, происходит великая трагедия, даже если человек десятилетиями нёс проблемы и тревоги», — отметил Березин.

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Напомним, модельер Григорий Шаврин, ушёл из жизни в возрасте 59 лет в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, причиной его смерти стала остановка сердца. Григорий был арестован в прошлом году за хранение наркотиков. Суд приговорил его к лишению свободы на 4,5 года.

Анастасия Никонорова
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