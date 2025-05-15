Виталий Кличко: За городской администрацией Киева незаконно следит СБУ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинские власти организовали тайную слежку за представителями городской администрации. Он отметил, что в отдельных СМИ появилась информация о вечеринке чиновников в день траура, однако по его словам, в тот день не проводилось никаких праздничных мероприятий. Кличко также подчеркнул, что появившееся видео, по его мнению, не могло быть снято без участия силовиков. Кроме того, мэр добавил, что осуществлялись и другие виды наблюдения, для которых должны были быть судебные разрешения.

«За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живём в полицейском государстве? Городские власти обратились к СБУ в городе Киеве и Киевской области, к командующему группировкой сил и средств обороны города Киева, в военную комендатуру столицы… для выяснения всех обстоятельств относительно правовых оснований и организации и помощи в съёмках этого «блокбастера», — отметил Кличко у себя в социальных сетях.

Он отметил, что предпринимаются попытки заблокировать деятельность Киевского городского совета. По его мнению, принимаются меры для подрыва системы местного самоуправления в столице.