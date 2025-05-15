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15 мая, 15:24

В приёмный покой кировского роддома белка привела выводок бельчат

В роддоме Кирова были замечены необычные гости: на территории обнаружили выводок из шести бельчат, которые смогли вскарабкаться по стене на третий этаж. Забавным видео поделились представители местной больницы скорой медицинской помощи. В приёмном покое рассказали, что такие животные на самом деле — частные гости.

Выводок бельчат заметили на стене роддома в Кирове. Видео © VK / Больница скорой медицинской помощи

«У нас на территории больницы белок много. Но мы видели их по одной. А чтобы так, кучкой бегали, такое впервые. Наверное, выводок», — рассказали представители больницы.

Сотрудники медучреждения постоянно подкармливают зверят орешками и семечками. Передвигаться по стене для животных одно удовольствие, белки цепляются за рифлёное покрытие и очень быстро бегают. Пациенткам роддома — будущим мамам — такие визиты очень нравятся.

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Ранее в Ленинградском зоопарке показали белку Превоста, которая живёт в джунглях Юго-Восточной Азии. Такое животное имеет необычный окрас и способно сливаться с тенями леса. Зверьков также называют настоящими акробатами, ведь они способны прыгать по веткам и сохранять равновесие даже на самых тонких точках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jarry

Наталья Афонина
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