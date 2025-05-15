В приёмный покой кировского роддома белка привела выводок бельчат

В роддоме Кирова были замечены необычные гости: на территории обнаружили выводок из шести бельчат, которые смогли вскарабкаться по стене на третий этаж. Забавным видео поделились представители местной больницы скорой медицинской помощи. В приёмном покое рассказали, что такие животные на самом деле — частные гости.

Выводок бельчат заметили на стене роддома в Кирове. Видео © VK / Больница скорой медицинской помощи

«У нас на территории больницы белок много. Но мы видели их по одной. А чтобы так, кучкой бегали, — такое впервые. Наверное, выводок», — рассказали представители больницы.

Сотрудники медучреждения постоянно подкармливают зверят орешками и семечками. Передвигаться по стене для животных одно удовольствие, белки цепляются за рифлёное покрытие и очень быстро бегают. Пациенткам роддома — будущим мамам — такие визиты очень нравятся.