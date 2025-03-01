Белку-акробатку с необычным окрасом показали в Ленинградском зоопарке
В Ленинградском зоопарке показали азиатскую трёхцветную белку Превоста
Белка Превоста обитает в джунглях Юго-Восточной Азии. Она имеет необычный окрас — чёрная спина позволяет ей сливаться с тенями леса, рыже-красный хвост трудно отличить от коры деревьев, а белая полоса на боку напоминает солнечный луч, который перемещается с одной ветки на другую.
Белка Превоста. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
«Белки Превоста — настоящие акробаты! Они с лёгкостью прыгают по веткам, а их пушистый хвост помогает им сохранять равновесие даже на самых тонких ветках», — рассказали в Ленинградском зоопарке телеканалу «Санкт-Петербург».
Эти милые создания также известны как трёхцветные белки. В их рацион входят фрукты, семена, орехи, термиты, муравьи и личинки насекомых. Иногда они не прочь полакомиться птичьими яйцами. В зоопарках их кормят, в основном, теми же продуктами, что и в дикой природе: фрукты, овощи, яйца, а также немного семян, орехов и мяса, что обеспечивает им сбалансированное питание.
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