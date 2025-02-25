Изысканный деликатес: Гуанако Афина полакомилась еловыми иголками в Ленинградском зоопарке
В Ленинградском зоопарке показали, как гуанако Афина лакомится еловыми иголками
Еловые веточки стали гастрономическим хитом для обитателей Ленинградского зоопарка. Особенно распробовала хвойный деликатес гуанако Афина. Сотрудники зоосада показали видео её трапезы.
Гуанако Афина из Ленинградского зоопарка лакомится хвоей. Видео © Ленинградский зоопарк
«Ктo-тo вдыхает их арoмат, ктo-тo с ними играет, а ктo-тo наслаждается вкусoм игoлoчек. Наша гуанакo Афина и вoвсе считает хвoю изысканным деликатесoм. Пoсмoтрите, с каким удoвoльствием oна пoедает ель», – приводит комментарий пресс-службы зоопарка телеканал «Санкт-Петербург».
Дикие гуанако обитают в суровых природных условиях, а питаются в основном травами, кустарниками, мхами, лишайниками и суккулентами. Однако у постояльцев Ленинградского зоопарка рацион куда богаче — зимой их кормят стволами ив, елей, сосен, а также сеном, капустой, морковью, свёклой, плющенным овсом, отрубями, травяной мукой, микроэлементами и витаминами.
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