Еловые веточки стали гастрономическим хитом для обитателей Ленинградского зоопарка. Особенно распробовала хвойный деликатес гуанако Афина. Сотрудники зоосада показали видео её трапезы.

Гуанако Афина из Ленинградского зоопарка лакомится хвоей. Видео © Ленинградский зоопарк

«Ктo-тo вдыхает их арoмат, ктo-тo с ними играет, а ктo-тo наслаждается вкусoм игoлoчек. Наша гуанакo Афина и вoвсе считает хвoю изысканным деликатесoм. Пoсмoтрите, с каким удoвoльствием oна пoедает ель», – приводит комментарий пресс-службы зоопарка телеканал «Санкт-Петербург».

Дикие гуанако обитают в суровых природных условиях, а питаются в основном травами, кустарниками, мхами, лишайниками и суккулентами. Однако у постояльцев Ленинградского зоопарка рацион куда богаче — зимой их кормят стволами ив, елей, сосен, а также сеном, капустой, морковью, свёклой, плющенным овсом, отрубями, травяной мукой, микроэлементами и витаминами.