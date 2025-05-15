Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе российских и зарубежных сервисов

Роскомнадзор сообщил о кратковременных сбоях в работе ряда российских и зарубежных интернет-сервисов, произошедших 15 мая. В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбои, начиная с 18:40.

По данным РКН, уже с 18:55 работа сервисов начала восстанавливаться. Информация о сбоях также подтверждается данными портала Downdetector, который зафиксировал кратковременные проблемы в работе многих приложений и онлайн-платформ около 18:00 по московскому времени.