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Регион
15 мая, 17:26

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе российских и зарубежных сервисов

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Роскомнадзор сообщил о кратковременных сбоях в работе ряда российских и зарубежных интернет-сервисов, произошедших 15 мая. В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбои, начиная с 18:40.

По данным РКН, уже с 18:55 работа сервисов начала восстанавливаться. Информация о сбоях также подтверждается данными портала Downdetector, который зафиксировал кратковременные проблемы в работе многих приложений и онлайн-платформ около 18:00 по московскому времени.

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В Рунете произошел крупный сбой, из-за которого многие сайты стали недоступны. Это подтвердил корреспондент Life.ru, а также поступили аналогичные сообщения от сервисов, отслеживающих сбои в реальном времени. При этом сайт Life.ru не столкнулся с этой проблемой.

Анастасия Никонорова
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