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Регион
7 мая, 13:56

Сбои со связью существенно не повлияли на работу сетевых магазинов в Москве

АКОРТ: Магазины крупных ретейлеров работают штатно, несмотря на сбои со связью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ограничения связи и мобильного интернета в Москве критически не повлияли на работу крупных торговых сетей — магазины продолжают функционировать в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, введённые с 7 по 9 мая ограничения мобильного интернета не нарушили работу инфраструктуры сетей, входящих в ассоциацию. Однако он отметил, что временные трудности затронули онлайн-доставку и оплату через Систему быстрых платежей. Также в некоторых магазинах зафиксированы локальные сбои в работе кассовых терминалов, но покупатели при этом могут расплатиться наличными.

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Напомним, с пятого мая в столице нестабильно работает мобильный интернет — сказываются меры безопасности, которые были предприняты перед празднованием Дня Победы. Популярные сервисы уже предупредили жителей Москвы о перебоях, что могут наблюдаться вплоть до 9 Мая.

Марина Фещенко
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