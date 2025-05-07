Сбои со связью существенно не повлияли на работу сетевых магазинов в Москве

Ограничения связи и мобильного интернета в Москве критически не повлияли на работу крупных торговых сетей — магазины продолжают функционировать в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, введённые с 7 по 9 мая ограничения мобильного интернета не нарушили работу инфраструктуры сетей, входящих в ассоциацию. Однако он отметил, что временные трудности затронули онлайн-доставку и оплату через Систему быстрых платежей. Также в некоторых магазинах зафиксированы локальные сбои в работе кассовых терминалов, но покупатели при этом могут расплатиться наличными.