Американского певца Криса Брауна задержали в Великобритании

Американский исполнитель Крис Браун оказался в центре скандала после инцидента в одном из лондонских ночных клубов. Как сообщает издание The Sun, 36-летнего музыканта задержали британские правоохранители в связи с расследованием дела о нападении, произошедшем в 2023 году.

По данным источников, Браун прибыл в Манчестер на частном самолёте и разместился в элитном отеле The Lowry. В ночь на четверг его задержали сотрудники столичной полиции.

Официальное заявление правоохранительных органов не называло имени подозреваемого, однако подтвердило факт задержания в манчестерском отеле человека, причастного к инциденту с причинением тяжких телесных повреждений. Как выяснилось, речь идёт о конфликте в клубе Tape, где Браун якобы напал на музыкального продюсера.

По информации Sky News, певцу уже предъявлены официальные обвинения. Первое судебное заседание по этому делу должно состояться в манчестерском суде уже в пятницу, 16 мая.