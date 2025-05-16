Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью
Нарышкин: МИД Великобритании проявляет неподдельный интерес к Закавказью
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Министерство иностранных дел Великобритании не скрывает свою заинтересованность территорией Закавказья. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
«Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью», — подчеркнул он.
Ранее Нарышкин сообщал, что геополитические соперники РФ вынашивают планы по дестабилизации и смене власти в нашей стране. Именно поэтому важно беречь и изучать достоверную историю, в частности об освобождении Северного Сахалина от японской оккупации, отметил он.