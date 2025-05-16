Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью

Министерство иностранных дел Великобритании не скрывает свою заинтересованность территорией Закавказья. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

«Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью», — подчеркнул он.