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Регион
16 мая, 07:34

Разведка России раскрыла интерес Британии к Закавказью

Нарышкин: МИД Великобритании проявляет неподдельный интерес к Закавказью

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Министерство иностранных дел Великобритании не скрывает свою заинтересованность территорией Закавказья. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

«Заметную роль играет министерство иностранных дел Великобритании, проявляющее в последнее время интерес к Закавказью», — подчеркнул он.

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Ранее Нарышкин сообщал, что геополитические соперники РФ вынашивают планы по дестабилизации и смене власти в нашей стране. Именно поэтому важно беречь и изучать достоверную историю, в частности об освобождении Северного Сахалина от японской оккупации, отметил он.

Татьяна Миссуми
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