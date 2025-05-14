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Регион
14 мая, 09:17

«Как и 100 лет назад»: Нарышкин рассказал, о чём тайно мечтают раздражённые оппоненты России

Нарышкин: Геополитические оппоненты раздражены и мечтают о свержении власти в РФ

Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru

Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru

Геополитические соперники, снедаемые завистью к российской мощи, вынашивают планы по дестабилизации и смене власти в России. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвящённого 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина.

«Мы видим, что, и как 100 лет назад, так и сегодняшние геополитические соперники, оппоненты России всё так же раздражены огромностью нашей страны, её величием, её людскими и природными богатствами. Всё так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства», — сказал он.

Именно поэтому, важно беречь и изучать достоверную историю, в частности, об освобождении Северного Сахалина от японской оккупации. Ведь только извлекая выводы из истории, можно научиться на ошибках прошлого, заявил он.

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Мария Любицкая
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