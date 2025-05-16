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16 мая, 08:31

Уборщик из Петербурга три года насиловал подростка и снимал его голым за деньги

78.ru: В Кронштадте задержан уборщик за сексуальное насилие над подростком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Петербурге уборщик три года домогался подростка и делал с ним порнографические фото за деньги. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошёл в Кронштадте. Несколько дней назад 18-летний парень написал заявление в полицию. По его словам, с января 2021 по декабрь 2024 года взрослый мужчина совершал с ним насильственные действия сексуального характера и за деньги делал порноснимки с его участием. Всё происходило в заброшенном здании манежа.

Однажды парень захотел удалить интимные фото и попытался забрать у мужчины телефон. Для этого он распылил в него газовый баллончик. Тогда «фотограф» обратился в полицию, и юношу задержали. Там он и поведал свою историю.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ему 50 лет, он работает уборщиком в государственной ветеринарной клинике. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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Никита Никонов
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