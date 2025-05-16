Трамп вернётся в США после турне по странам Персидского залива

Президент США Дональд Трамп сообщил, что завершает многодневное турне по странам Ближнего Востока, в рамках которого он посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты, и возвращается в Вашингтон.

Основное внимание во время поездки Трампа было сосредоточено на заключении экономических соглашений, обсуждении инвестиций и укреплении торговых связей. Помимо этого, президент США провёл переговоры с лидерами региона по вопросам безопасности и энергетического сотрудничества. По итогам визита были подписаны крупные контракты, направленные на развитие инфраструктуры и технологического обмена между США и странами Персидского залива.