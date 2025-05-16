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Регион
16 мая, 08:18

Трамп вернётся в США после турне по странам Персидского залива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп сообщил, что завершает многодневное турне по странам Ближнего Востока, в рамках которого он посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты, и возвращается в Вашингтон.

«Я возвращаюсь домой после поездки по Персидскому заливу», — цитирует его агентство Reuters.

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Основное внимание во время поездки Трампа было сосредоточено на заключении экономических соглашений, обсуждении инвестиций и укреплении торговых связей. Помимо этого, президент США провёл переговоры с лидерами региона по вопросам безопасности и энергетического сотрудничества. По итогам визита были подписаны крупные контракты, направленные на развитие инфраструктуры и технологического обмена между США и странами Персидского залива.

Марина Фещенко
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