Вашингтон ведёт переговоры с европейскими союзниками об усилении поддержки оппозиционных и гражданских групп в странах Содружества Независимых Государств. Об этом в ходе заседания руководителей органов безопасности стран СНГ заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, США ждут от европейских столиц, что они примут на себя основную финансовую нагрузку по поддержке активистов, позиционирующих себя как независимые. Это происходит на фоне приостановки американского финансирования, ранее поступавшего через такие структуры, как Агентство США по международному развитию (USAID).

Глава СВР сообщил, что, по его данным, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС уже занимаются разработкой компенсационных механизмов для прозападных неправительственных организаций, медиа и оппозиционеров. Приоритет отдаётся структурам, предоставляющим европейским странам оперативную информацию о ситуации в Евразии.

Основным каналом распределения средств, как ожидается, станет Европейский фонд за демократию*.

«Лидерские позиции на указанном треке пытается занять Берлин, прямо-таки воспрявший от мысли перехватить брошенную Вашингтоном пальму первенства в области глобального продвижения псевдодемократии», — сказал Нарышкин.

Продвигать свои идеи в странах СНГ таким образом также стремятся Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция. А британский МИД уже присматривается к Закавказью, отметил Нарышкин.

«Наполеоновский размах европейских планов ограничивают лишь традиционные для европейцев прижимистость и привычка загребать жар руками американцев», — добавил глава СВР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ абсолютно не нужны «уроки» демократии от стран Запада, вся суть которых заключалась в критике российского руководства и лицемерии. По словам представителя Кремля, те, кто ведут себя лицемерно, не должны поучать Россию.