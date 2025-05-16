Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 13:57

Когда убийства вошли в обиход: SHOT записал криминальный подкаст SHOT CRIME о громких делах 90-х

SHOT записал криминальный подкаст SHOT CRIME о громких делах 90-х

Адвокат Игорь Бушманов. Фото © SHOT

Адвокат Игорь Бушманов. Фото © SHOT

У SHOT вышел криминальный видеоподкаст SHOT CRIME, который переносит слушателей в эпоху самых резонансных преступлений постсоветской России. В проекте рассказывают об эксклюзивных историях и фактах, которые ранее никогда не были опубликованы. Первый эпизод посвящён мрачной странице криминальной истории Подмосковья — делу ОПГ Корчагиных, действовавшей в Чехове в 90-е годы.

Ведущими подкаста стали журналисты с многолетним опытом расследований: Антон Старков — автор документальных фильмов и сценарист; Настя Луговская — криминальный журналист SHOT, известная своей работой с эксклюзивными материалами. Приглашённый гость выпуска — Игорь Бушманов, адвокат и бывший следователь по делу Корчагиных. В разговоре он поделился деталями, которые никогда ранее не публиковались в СМИ.

Тизер видеоподкаста SHOT CRIME. Видео © SHOT CRIME

«В те годы убийства вошли в обиход и происходили практически ежедневно. В одном только Чехове фиксировалось до 100 убийств в год. Заявления от родственников о пропаже людей практически не принимались, а тела, или, как их ещё называли, «подснежники», находили случайно — весной, когда снег начинал таять», рассказывает Игорь Бушманов в подкасте.

Братья Корчагины, Дмитрий и Виктор, отличались особым методом ведения дел. Привлечь их к ответственности не получалось ни у кого, поскольку мужчины не оставляли зацепок, как и возможности выдвинуть обвинения в их адрес. Однако в середине 90-х оба брата и несколько их подельников были похищены — и детали этого похищения до сих пор окутаны тайнами. Обнаружить их удалось только при помощи случайного очевидца — и то после трюка с переодеванием. Какого? Об этом гость выпуска рассказывает в подробностях.

В разговоре с Бушмановым ведущие разобрали три версии происходившего — обсудили даже мистическую «Белую стрелу», организацию, которой органы власти пугали преступников, как детей страшилкой. «Белая стрела», по слухам, приходила к тем, на кого нельзя было подать заявление за неимением доказательств, и безжалостно расправлялась с ними.

«В проекте SHOT CRIME мы не просто рассказываем о преступлениях, мы вспоминаем криминальную культуру 90-х, перенося на несколько минут наших зрителей в мир лихих бандитских разборок. Показываем, как выглядели авторитеты, как работала система наказаний внутри преступного мира. Наш подкаст даёт возможность почувствовать дух того жестокого времени», пояснил Денис Арапов, генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT.

Важная цель SHOT CRIME — показать, как изменилась страна за эти десятилетия. Рассказать не только о падении криминальных империй, но и о работе следователей, об обстоятельствах, в которых оказались люди, и о том, что до сих пор остаётся загадкой для следствия.

Последний вор-законник: Кто стоит за смертью Васи Бриллианта
Последний вор-законник: Кто стоит за смертью Васи Бриллианта

Ранее Life.ru рассказывал, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан, к пожизненному заключению. Он и 17 его сообщников признаны виновными в убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и её семьи, а также в бандитизме, вымогательстве, незаконном обороте оружия и во множестве других преступлений. Олег Медведев впервые был осуждён в 1982 году в возрасте 18 лет по тяжким статьям — убийство и изнасилование. Везде он следовал воровскому кодексу и к концу срока стал смотрящим от воровского мира в ИТК-11 Дубравлага, несмотря на презрение к статье за изнасилование в криминальной среде.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar