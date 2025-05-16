Когда убийства вошли в обиход: SHOT записал криминальный подкаст SHOT CRIME о громких делах 90-х
SHOT записал криминальный подкаст SHOT CRIME о громких делах 90-х
Адвокат Игорь Бушманов. Фото © SHOT
У SHOT вышел криминальный видеоподкаст SHOT CRIME, который переносит слушателей в эпоху самых резонансных преступлений постсоветской России. В проекте рассказывают об эксклюзивных историях и фактах, которые ранее никогда не были опубликованы. Первый эпизод посвящён мрачной странице криминальной истории Подмосковья — делу ОПГ Корчагиных, действовавшей в Чехове в 90-е годы.
Ведущими подкаста стали журналисты с многолетним опытом расследований: Антон Старков — автор документальных фильмов и сценарист; Настя Луговская — криминальный журналист SHOT, известная своей работой с эксклюзивными материалами. Приглашённый гость выпуска — Игорь Бушманов, адвокат и бывший следователь по делу Корчагиных. В разговоре он поделился деталями, которые никогда ранее не публиковались в СМИ.
Тизер видеоподкаста SHOT CRIME. Видео © SHOT CRIME
«В те годы убийства вошли в обиход и происходили практически ежедневно. В одном только Чехове фиксировалось до 100 убийств в год. Заявления от родственников о пропаже людей практически не принимались, а тела, или, как их ещё называли, «подснежники», находили случайно — весной, когда снег начинал таять», — рассказывает Игорь Бушманов в подкасте.
Братья Корчагины, Дмитрий и Виктор, отличались особым методом ведения дел. Привлечь их к ответственности не получалось ни у кого, поскольку мужчины не оставляли зацепок, как и возможности выдвинуть обвинения в их адрес. Однако в середине 90-х оба брата и несколько их подельников были похищены — и детали этого похищения до сих пор окутаны тайнами. Обнаружить их удалось только при помощи случайного очевидца — и то после трюка с переодеванием. Какого? Об этом гость выпуска рассказывает в подробностях.
В разговоре с Бушмановым ведущие разобрали три версии происходившего — обсудили даже мистическую «Белую стрелу», организацию, которой органы власти пугали преступников, как детей страшилкой. «Белая стрела», по слухам, приходила к тем, на кого нельзя было подать заявление за неимением доказательств, и безжалостно расправлялась с ними.
«В проекте SHOT CRIME мы не просто рассказываем о преступлениях, мы вспоминаем криминальную культуру 90-х, перенося на несколько минут наших зрителей в мир лихих бандитских разборок. Показываем, как выглядели авторитеты, как работала система наказаний внутри преступного мира. Наш подкаст даёт возможность почувствовать дух того жестокого времени», — пояснил Денис Арапов, генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT.
Важная цель SHOT CRIME — показать, как изменилась страна за эти десятилетия. Рассказать не только о падении криминальных империй, но и о работе следователей, об обстоятельствах, в которых оказались люди, и о том, что до сих пор остаётся загадкой для следствия.
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