На украинскую блогершу завели сразу 3 уголовных дела за отказ спеть на мове
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Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в отношении скандально известной блогерши из Днепра Анны Алхим. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Департамента коммуникаций Национальной полиции.
«В отношении Анны Буряченко (настоящее имя блогера) открыли три уголовных производства по трём статьям — 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины», — сообщили правоохранители.
Конкретные действия, в которых подозревают указанную медийную личность, не уточняются. Однако стоит отметить, что статья 111 предусматривает ответственность за государственную измену, статья 161 — за разжигание межнациональной, региональной, расовой или религиозной вражды, а статья 346 — за угрозы или применение насилия в отношении государственных или общественных деятелей.
Скандал вокруг блогерши развернулся после того, как на крестинах, куда её пригласили, она демонстративно закатила глаза и что-то невнятное пробормотала в камеру, когда ведущий предложил ей исполнить песню на украинском языке.
Ранее Life.ru сообщал, что 28 апреля в школах Украины начались рейды по проверке украинского языка. Языковой омбудсмен Тарас Креминь требует от детей говорить исключительно на мове. Ранее он же хвалился тем, что по всей Украине осталось всего лишь 345 школьников, которые изучают русский язык.