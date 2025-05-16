На украинскую блогершу завели сразу 3 уголовных дела за отказ спеть на мове

Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в отношении скандально известной блогерши из Днепра Анны Алхим. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Департамента коммуникаций Национальной полиции.

«В отношении Анны Буряченко (настоящее имя блогера) открыли три уголовных производства по трём статьям — 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины», — сообщили правоохранители.

Конкретные действия, в которых подозревают указанную медийную личность, не уточняются. Однако стоит отметить, что статья 111 предусматривает ответственность за государственную измену, статья 161 — за разжигание межнациональной, региональной, расовой или религиозной вражды, а статья 346 — за угрозы или применение насилия в отношении государственных или общественных деятелей.

Скандал вокруг блогерши развернулся после того, как на крестинах, куда её пригласили, она демонстративно закатила глаза и что-то невнятное пробормотала в камеру, когда ведущий предложил ей исполнить песню на украинском языке.