Moody's ухудшило долгосрочный рейтинг США до уровня Aa1

Рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило долгосрочный рейтинг эмитента Правительства США, понизив его с Aaa до Aa1. Об этом сообщила организация в своем официальном заявлении.

«Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги Правительства Соединённых Штатов Америки (США) с Aaa до Aa1 и изменило прогноз с негативного на стабильный», — говорится в релизе от 16 мая.

Данное решение связано с ростом уровня государственного долга и увеличением процентных платежей. Эти показатели значительно превосходят аналогичные данные стран с таким же рейтингом.