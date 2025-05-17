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16 мая, 22:34

Moody's ухудшило долгосрочный рейтинг США до уровня Aa1

Белый дом понизили в рейтинге. Обложка © Freepik / wirestock

Белый дом понизили в рейтинге. Обложка © Freepik / wirestock

Рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило долгосрочный рейтинг эмитента Правительства США, понизив его с Aaa до Aa1. Об этом сообщила организация в своем официальном заявлении.

«Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги Правительства Соединённых Штатов Америки (США) с Aaa до Aa1 и изменило прогноз с негативного на стабильный», — говорится в релизе от 16 мая.

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Данное решение связано с ростом уровня государственного долга и увеличением процентных платежей. Эти показатели значительно превосходят аналогичные данные стран с таким же рейтингом.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв охарактеризовал результаты украинского социологического опроса как фикцию. По итогам исследования Владимиру Зеленскому «приписали» рейтинг доверия в 74% накануне встречи в Стамбуле. По мнению Царёва, проведение опросов в условиях военного положения на Украине вызывает обоснованный скепсис.

Лия Мурадьян
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