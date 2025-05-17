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Регион
16 мая, 21:47

На сбой Telegram в России пожаловались более 3000 пользователей

Россияне жалуются на массовый сбой Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Россияне жалуются на массовый сбой Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram. По информации портала Downdetector, число жалоб превысило 3000 по состоянию на 17 мая 0:28 ночи по московскому времени.

Массовые сбои начались примерно в 23:00 мск. За последний час пользователи пожаловались на работу мессенджера 798 раз. Согласно данным Downdetector, большинство жалоб касается проблем с уведомлениями и сбоев в мобильном приложении Telegram.

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Ранее Роскомнадзор сообщал о кратковременных сбоях в ряде российских и зарубежных интернет-сервисов. Эти проблемы произошли 15 мая. В ведомстве уточнили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбои с 18:40.

Лия Мурадьян
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