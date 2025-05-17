На сбой Telegram в России пожаловались более 3000 пользователей
Россияне жалуются на массовый сбой Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105
Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе Telegram. По информации портала Downdetector, число жалоб превысило 3000 по состоянию на 17 мая 0:28 ночи по московскому времени.
Массовые сбои начались примерно в 23:00 мск. За последний час пользователи пожаловались на работу мессенджера 798 раз. Согласно данным Downdetector, большинство жалоб касается проблем с уведомлениями и сбоев в мобильном приложении Telegram.
Ранее Роскомнадзор сообщал о кратковременных сбоях в ряде российских и зарубежных интернет-сервисов. Эти проблемы произошли 15 мая. В ведомстве уточнили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбои с 18:40.