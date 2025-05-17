Выходцы из России братья Бухманы вошли в топ-10 богатейших людей Британии

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в десятку богатейших людей Великобритании. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг газеты The Sunday Times.

Братья Бухманы родились в Вологде и получили гражданство Великобритании в 2025 году. Отмечается, что братья владеют компанией Playrix, разрабатывающей мобильные игры. За год их состояние увеличилось с $8,4 до $16,7 млрд.

Рейтинг возглавляет семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа с состоянием £35,3 млрд ($46,95 млрд).