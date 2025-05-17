Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 23:06

Выходцы из России братья Бухманы вошли в топ-10 богатейших людей Британии

Дмитрий и Игорь Бухманы. Обложка © VK / playrix

Дмитрий и Игорь Бухманы. Обложка © VK / playrix

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в десятку богатейших людей Великобритании. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг газеты The Sunday Times.

Братья Бухманы родились в Вологде и получили гражданство Великобритании в 2025 году. Отмечается, что братья владеют компанией Playrix, разрабатывающей мобильные игры. За год их состояние увеличилось с $8,4 до $16,7 млрд.

Скрудж Макдак бы позавидовал: Составлен топ-3 самых богатых животных-наследников
Скрудж Макдак бы позавидовал: Составлен топ-3 самых богатых животных-наследников

Рейтинг возглавляет семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа с состоянием £35,3 млрд ($46,95 млрд).

Как сообщал Life.ru, по результатам 2024 года Лондон выбыл из пятёрки самых богатых городов мира на фоне значительного оттока долларовых миллионеров из Великобритании. Пятое место занял Лос-Анджелес, вытеснив британскую столицу на шестую позицию.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar