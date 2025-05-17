Выходцы из России братья Бухманы вошли в топ-10 богатейших людей Британии
Дмитрий и Игорь Бухманы. Обложка © VK / playrix
Братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в десятку богатейших людей Великобритании. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг газеты The Sunday Times.
Братья Бухманы родились в Вологде и получили гражданство Великобритании в 2025 году. Отмечается, что братья владеют компанией Playrix, разрабатывающей мобильные игры. За год их состояние увеличилось с $8,4 до $16,7 млрд.
Рейтинг возглавляет семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа с состоянием £35,3 млрд ($46,95 млрд).
Как сообщал Life.ru, по результатам 2024 года Лондон выбыл из пятёрки самых богатых городов мира на фоне значительного оттока долларовых миллионеров из Великобритании. Пятое место занял Лос-Анджелес, вытеснив британскую столицу на шестую позицию.