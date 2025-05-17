В Швеции нашли мёртвым задержанного за шпионаж дипломата
Дипломата нашли мёртвым в Швеции. Обложка © Freepik / freepik
В Стокгольме, столице Швеции, нашли мёртвым дипломата, которого недавно задержали по подозрению в шпионаже, а затем освободили. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что сотрудник дипломатической службы умер. Из уважения к родственникам мы не будем давать дополнительные подробности», — отметили в министерстве.
Дипломат представлял Швецию в разных странах. Его задержала в начале мая полиция безопасности (СЕПО). Обвинения в шпионаже появились в период с 1 по 11 мая. В доме дипломата провели обыск, но он отверг все обвинения.
Ранее в шведском Вестеросе предложили экспроприировать православный храм из-за потенциального шпионажа. Инициатором этого предложения стала находящаяся у власти Умеренная коалиционная партия.