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16 мая, 23:39

В Швеции нашли мёртвым задержанного за шпионаж дипломата

Дипломата нашли мёртвым в Швеции. Обложка © Freepik / freepik

Дипломата нашли мёртвым в Швеции. Обложка © Freepik / freepik

В Стокгольме, столице Швеции, нашли мёртвым дипломата, которого недавно задержали по подозрению в шпионаже, а затем освободили. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что сотрудник дипломатической службы умер. Из уважения к родственникам мы не будем давать дополнительные подробности», — отметили в министерстве.

Дипломат представлял Швецию в разных странах. Его задержала в начале мая полиция безопасности (СЕПО). Обвинения в шпионаже появились в период с 1 по 11 мая. В доме дипломата провели обыск, но он отверг все обвинения.

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Ранее в шведском Вестеросе предложили экспроприировать православный храм из-за потенциального шпионажа. Инициатором этого предложения стала находящаяся у власти Умеренная коалиционная партия.

Лия Мурадьян
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