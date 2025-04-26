В Швеции захотели перенести православную церковь из-за якобы шпионажа

Власти города Вестерос в Швеции изучают возможность изъятия здания православной церкви, расположенной вблизи местного аэропорта, подозревая религиозный объект в якобы «потенциальном шпионаже». По информации телеканала SVT, инициатором этого предложения является находящаяся у власти Умеренная коалиционная партия.

«Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию», — говорится в сообщении.

Стаффан Янссон, глава администрации коммуны Вестерос, получил официальное уведомление о планируемом переносе церкви. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце мая. Если местные власти поддержат перенос, вопрос об отчуждении земли под церковь будет направлен на рассмотрение в правительство Швеции.

Отметим, что в ноябре 2023 года состоялось освящение храма Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе. Он построен в духе русской церковной архитектуры.