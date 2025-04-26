В Швеции захотели перенести православную церковь из-за якобы шпионажа
SVT: В шведском Вестеросе предложили экспроприировать православный храм
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Власти города Вестерос в Швеции изучают возможность изъятия здания православной церкви, расположенной вблизи местного аэропорта, подозревая религиозный объект в якобы «потенциальном шпионаже». По информации телеканала SVT, инициатором этого предложения является находящаяся у власти Умеренная коалиционная партия.
«Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию», — говорится в сообщении.
Стаффан Янссон, глава администрации коммуны Вестерос, получил официальное уведомление о планируемом переносе церкви. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце мая. Если местные власти поддержат перенос, вопрос об отчуждении земли под церковь будет направлен на рассмотрение в правительство Швеции.
Отметим, что в ноябре 2023 года состоялось освящение храма Казанской иконы Божией Матери в Вестеросе. Он построен в духе русской церковной архитектуры.
А ранее в Германии забили тревогу из-за нарастающей в мире агрессии против православных. Экс-депутат от АдГ напомнила о случаях вандализма и нападений на священников и прихожан, в том числе со стороны украинских беженцев, упомянув недавнее нападение на храм в Гамбурге с использованием пиротехники.