Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 20:12
4382

В Швеции на Пасху вывесили знамёна со свастикой

Aftonbladet: Флаги со свастикой развесили в Стокгольме в день рождения Гитлера

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

В день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля, над трассой Эссингеледен в Стокгольме были развешаны флаги со свастикой, сообщает газета Aftonbladet. Личность человека, который повесил их, пока не установлена. Полиция уже сняла нацистские символы и начала поиски правонарушителя.

«По всему туннелю развешаны большие красные флаги. Я был очень шокирован, когда увидел это», — рассказал изданию очевидец.

В Польше студенты распевали нацистские песни и испекли пряники со свастикой
В Польше студенты распевали нацистские песни и испекли пряники со свастикой

Ранее Life.ru сообщал, что группа украинских военнослужащих, изобразившая большую свастику на стене одного из домов в Судже, поплатилась за свои действия. Как минимум двое солдат ВСУ были убиты неподалеку от места происшествия.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Швеция
  • Адольф Гитлер
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar