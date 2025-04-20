В Швеции на Пасху вывесили знамёна со свастикой
Aftonbladet: Флаги со свастикой развесили в Стокгольме в день рождения Гитлера
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В день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля, над трассой Эссингеледен в Стокгольме были развешаны флаги со свастикой, сообщает газета Aftonbladet. Личность человека, который повесил их, пока не установлена. Полиция уже сняла нацистские символы и начала поиски правонарушителя.
«По всему туннелю развешаны большие красные флаги. Я был очень шокирован, когда увидел это», — рассказал изданию очевидец.
Ранее Life.ru сообщал, что группа украинских военнослужащих, изобразившая большую свастику на стене одного из домов в Судже, поплатилась за свои действия. Как минимум двое солдат ВСУ были убиты неподалеку от места происшествия.