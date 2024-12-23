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23 декабря, 12:55

В Польше студенты распевали нацистские песни и испекли пряники со свастикой

Gazeta Wyborcza: В Польше разгорелся скандал из-за пряников в виде свастики

Студенты колледжа на севере Польши вместо традиционных колядок во время празднования сочельника распевали нацистские песни. Учащиеся также испекли пряники в виде свастики, сообщает Gazeta Wyborcza.

«Во время рождественской вечеринки в классе студенты зажгли петарды и подарили печенье в виде свастики», — рассказали в газете.

Инцидент произошёл 20 декабря в профессиональном училище первого уровня в городе Иновроцлав, где учащиеся запускали петарды, хвастались пряниками и исполняли нацистские песни, используя нацистское приветствие. Всё это студенты засняли на видео и выложили в Интернет.

Подобное поведение не осталось безнаказанным. Учебное заведение передало видеоматериалы в полицию, теперь всем участникам рождественской вечеринки грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

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* Запрещённые в России экстремистские организации.

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Life.ru / Шедеврум

Алена Пенчугина
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