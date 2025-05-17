Путин подписал указ о праздновании 300-летия Александра Суворова

Президент России Владимир Путин утвердил распоряжение о проведении торжественных мероприятий в честь 300-летия военачальника Александра Суворова. Текст указа опубликован на портале, где размещаются нормативные правовые акты.

«Учитывая значительный вклад легендарного полководца А.В.Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А.В.Суворова», — говорится в документе.

Согласно указу, правительству поручено в шестимесячный срок создать координационный комитет по подготовке к юбилею, утвердить его участников и разработать детальный план мероприятий. Также документ рекомендует региональным и местным властям, общественным объединениям, научным и учебным заведениям принять активное участие в организации празднования.