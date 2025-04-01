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1 апреля, 11:47

В России появился новый праздник

Путин подписал указ об установлении в России Дня наставника 2 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника. Теперь этот праздник ежегодно будет отмечаться 2 марта. Соответствующий документ опубликован на официальном на портале правовой информации.

«Установить День наставника и отмечать его 2 марта. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Из указа следует, что данный праздник устанавливается в целях популяризации и развития института наставничества.

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Напомним, что в конце 2023 года состоялось заседание Государственного совета, на котором президент РФ Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». В ходе заседания глава государства указал на необходимость материальных стимулов поддержки такого важного труда. В феврале 2024-го российский лидер поручил подготовить предложения об установлении Дня наставника в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Дарья Нарыкова
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