В России появился новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня наставника. Теперь этот праздник ежегодно будет отмечаться 2 марта. Соответствующий документ опубликован на официальном на портале правовой информации.

«Установить День наставника и отмечать его 2 марта. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.