Стартовал этап подачи заявок на конкурс наставников «Быть, а не казаться!»

Начался приём заявок на Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». К участию приглашаются педагоги, кураторы воспитательных программ, ветераны боевых действий, студенты и общественные деятели, занимающиеся патриотическим просвещением. Подать заявку можно до 20 апреля на сайте бытьнаставником.рф.

Основная цель конкурса — выявление и поддержка лучших практик наставничества, формирование кадрового резерва. Организаторами выступают Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

В 2025 году участникам предложено выбрать одну из пяти номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе» — последняя приурочена к Году защитника Отечества. Также предусмотрена специальная внеконкурсная номинация «Заслуженный наставник» для специалистов с выдающимися успехами в сфере патриотического воспитания и опытом работы от 20 лет.

Конкурс проходит в несколько этапов. После регистрации участники записывают видеовизитку и проходят тестирование. По результатам отбора в полуфинал попадут 2 тысячи претендентов. Летом для них проведут очные собеседования и практические испытания. Финальный этап соберёт 400 лучших наставников, которым предстоит защитить авторские проекты, пройти образовательную программу и принять участие в командных испытаниях.