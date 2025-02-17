Завершился приём заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

В понедельник, 17 февраля, завершилась заявочная кампания Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Принять участие в нём могли профессиональные и профильные разработчики, создатели игр и игрушек, а также любители возрастом от 14 лет. Работы принимались в четырёх направлениях: сюжетно-образовательная игрушка, контрукторско-техническая игрушка, настольная игра и мультимедийный проект. Об этом сообщили в телеграм-канале конкурса.

Организаторы конкурса уверены, что в России существует нехватка качественных игрушек и игр, которые бы отражали духовные и нравственные ценности страны. Многие из товаров, представленных на рынке, создаются под влиянием западной культуры. Цель конкурса — способствовать разработке в России игрушек, которые помогут детям и подросткам лучше узнать историю своей страны, а также воспитать у молодёжи патриотические чувства и желание создать многодетную семью. Сопредседателями конкурса выступают Герой России, участник президентской программы «Время героев» Артур Орлов и советник Президента РФ, председатель организационного комитета Елена Ямпольская.

Рассмотрение заявок будет продолжаться до 28 февраля включительно. На втором этапе конкурса, который начнётся 4 марта и продлится до 16 мая, участникам предстоит разработать модели игрушек под руководством опытных наставников. Тем, кто пройдёт в третий этап, будет оказана бесплатная помощь в создании прототипа игрушки и подготовке её к финалу. На разработку прототипа организаторы выделили 2,5 месяца: этот этап пройдёт с 15 июня по 1 сентября. Финал конкурса состоится 1 сентября, где будут объявлены победители.

Организаторы конкурса — Российское общество «Знание» и Движение Первых. Членами организационного комитета стали главы министерств и директора крупных организаций: министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель Федерального агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, министр науки высшего образования РФ Валерий Фальков и директор международного детского центра «Артек», председатель Всероссийского родительского комитета Константин Федоренко.