В России стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Родная игрушка»

В РФ открылся приём заявок на конкурс «Родная игрушка», который организован Российским обществом «Знание» и Движением Первых. Состязание проводится для поддержки и продвижения создателей и производителей игр и игрушек из РФ. В рамках конкурса до 25 лучших проектов игрушек планируется запустить в первый тираж, сообщили в пресс-службе общества «Знание».

Заседание Организационного комитета конкурса «Родная игрушка». Фото © Пресс-служба Российского общества «Знание»

16 ноября в Российской государственной детской библиотеке прошло заседание Организационного комитета конкурса. Руководитель Администрации Президента РФ Сергей Кириенко пояснил, что для нашей страны важно приобщать подрастающее поколение к отечественным играм и игрушкам. По его словам, среди 30 самых продаваемых в РФ игрушек нет ни одной придуманной и произведенной внутри государства.

Сергей Кириенко на заседании Организационного комитета конкурса «Родная игрушка». Фото © Пресс-служба Российского общества «Знание»

«Проект «Родная игрушка» – серьёзное и важное дело, об этом говорит и поддержка Президента России Владимира Путина. Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, «несерьёзной» темы. Перед Организационным комитетом стоит совсем не игрушечная задача: не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребёнка в России», – пояснил Кириенко.

А председатель Оргкомитета конкурса и советник Президента РФ Елена Ямпольская отметила, что дети с помощью игр познают мир. По её словам, игры формируют личность, учат общаться и примерять на себя разные социальные роли.