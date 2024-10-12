Россияне стали активно вкладываться в старые игрушки

Вложения в старые детские игрушки и конструкторы за год вырастают на 10-50%. При этом доходность от инвестиций в металлы в среднем составляет 4–7%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Сотрудники кафедры устойчивого развития финансов РЭУ рассказали телеграм-каналу, что хорошую доходность можно получить благодаря инвестициям в необычные вещи, так как они пользуются спросом. В числе таких привлекательных предметов находятся редкие куклы, виниловые пластинки, комиксы, фигурки Marvel и наборы Lego.

Так, например, видеоигра 1992 года «Принц Персии» от Game Boy в полной комплектации и хорошем состоянии оценивается в 100 долларов (примерно 10 тысяч рублей). Некоторые игры из серии Warhammer 40 000 ещё в 2008 году можно было приобрести за 50 рублей, теперь их продают на интернет-аукционе за 15 тысяч рублей. Кроме того, до нескольких сотен тысяч рублей могут доходить цены на лимитированные коллекции Lego по «Звёздным войнам» и «Гарри Поттеру».

Коллекционер современных кукол объяснила, что её фонд старых игрушек Monster High, Barbie и Bratz за один год вырос в цене на 25%. Предметы для продажи должны быть в хорошем состоянии и в полной комплектации, чтобы их забрали по дорогой цене. Очень ценятся коллекционные экземпляры в «родных» коробках.