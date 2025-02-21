100 млн на поддержку семей: Львова-Белова объявила о старте конкурса «Центры новых возможностей – 2025»

21 февраля стартовал конкурс «Центры новых возможностей – 2025», задача которого состоит в поддержке создания и развития в регионах РФ кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей-инвалидов. Об этом в ходе пресс-конференции в центре «Россия сегодня» сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В пресс-конференции также приняли участие Анна Битова, председатель правления центра лечебной педагогики «Особое детство» и специалист в области центров дневного пребывания; Алексей Петров, директор благотворительного фонда «Страна для детей»; Татьяна Журавлёва, генеральный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко; а также Александр Соболев, президент благотворительного фонда «Оберег» и эксперт по кризисным семейным центрам.

«Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Размер гранта зависит от номинации. В категории центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей. В категории кризисных семейных центров — до 3 миллионов рублей. Количество победителей определит экспертный совет конкурса, результаты объявят до 1 июня 2025 года», — уточнила омбудсмен по правам ребёнка.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2025 года. С условиями проведения можно ознакомиться по ссылке.