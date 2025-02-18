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18 февраля, 01:21

Конкурс эскизов памятника Ивану Грозному стартовал на Вологодчине

Эскиз памятника Ивану Грозному. Обложка © Telegram / Филимонов LIVE

Эскиз памятника Ивану Грозному. Обложка © Telegram / Филимонов LIVE

С 17 февраля началась заявочная кампания для участия в конкурсе на лучший эскиз памятника Ивану Грозному. Монумент планируется установить в Вологде, на Кремлёвской площади. Именно в этом городе царь когда-то задумывал сделать столицу Русского государства, сообщила пресс-служба кабмина региона со ссылкой на губернатора Георгия Филимонова.

«Конкурс на эскиз памятника Ивану Грозному пройдёт до 28 марта, а уже 11 апреля станет известен победитель, которого определит экспертный совет. В него войдут представители региональной власти, ведущие вологодские художники и архитекторы, представители художественных вузов России», — гласит сообщение.

Заявки на участие могут подавать архитекторы, скульпторы, художники и дизайнеры, имеющие дипломы в области изобразительного искусства, а также творческие коллективы, возглавляемые профессионалами с аналогичной квалификацией.

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Памятник хотят поставить не только в Вологде, но и в Молдавии. Только не царю, а поэту Александру Пушкину. Инициатива местной оппозиции направлена на популяризацию русского языка и литературы в стране.

Тимур Хингеев
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